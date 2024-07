RITIRO ROMA: Abraham torna in gruppo. Ghisolfi presente a bordo campo (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Tammy Abraham ha smaltito il problemino fisico dei giorni scorsi e il centravanti inglese è tornato oggi ad allenarsi in gruppo.

La squadra, dopo un lavoro in palestra, è scesa in campo al mattino per svolgere la consueta prima seduta della giornata del ritiro di Trigoria: presente il direttore sportivo Ghisolfi che ha assistito a bordo campo all’allenamento dei suoi ragazzi.

Nel pomeriggio la squadra svolgerà la seconda parte del lavoro giornaliero. Dopodomani, lunedì 22 luglio, ci sarà il secondo test amichevole, quello contro il Kosice che si giocherà alle 19:30 in terra slovacca. La gara sarà trasmessa da DAZN.

