Allarme adduttori dentro la Roma

AS ROMA NEWS – Se non è emergenza, poco ci manca. La Roma continua a vivere lo spettro degli infortuni muscolari che come una mannaia si è già abbattuto su Trigoria dopo una manciata di partite di campionato giocare, di fatto dimezzando la rosa dei titolari in squadra.

Al momento infatti sono fermi ai box Mancini, infortunatosi in nazionale, Aouar, Renato Sanches, Pellegrini e Dybala. Praticamente l’ossatura di base della squadra. Nessun reparto è stato risparmiato. E la cosa strana è che tutti questi infortuni sembrano avere un minimo denominatore comune: l’adduttore.

A parte Aouar, che ha accusato un problema al flessore, tutti gli altri sono stati costretti a fermarsi per un problema allo stesso muscolo della gamba. Un caso? Difficile dirlo. Sta di fatto che dopo poche settimane di lavoro e appena tre partite giocatore sono già otto gli infortuni muscolari (se si conta anche Solbakken, poi partito in Grecia) che hanno azzoppato la squadra di Mourinho.

La media rispetto all’anno scorso è praticamente raddoppiata e preoccupa, alle pendici di un ciclo che deve aiutare la squadra a rimettersi in carreggiata. Segno che c’è qualcosa che non va. E che Mourinho dovrà risolvere il prima possibile, per non ritrovarsi ancora in emergenza.

Fonte: Corriere dello Sport