Di Francesco: “Volevo Berardi alla Roma ma i dirigenti non erano convinti. E lui…”

AS ROMA NOTIZIE – Durante un’intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Eusebio Di Francesco ha parlato anche di un episodio di calciomercato risalente ai sui giorni di Roma.

Infatti è noto come il tecnico, ora al Frosinone, abbia provato in tutti i modi a portare Berardi a Trigoria quando allenava i giallorossi. E’ lo stesso Di Francesco a raccontarlo nel corso della chiacchierata con il quotidiano sportivo:

“Domenico è un valore aggiunto per il Sassuolo al quale resto legato, un peccato che non giochi la Champions. Le coppe le ha fatte solo con me. L’avrei voluto alla Roma, ma i dirigenti non erano convinti: si sentì poco considerato e rifiutò. Lo porto ancora come esempio ai ragazzi“.

Fonte: Gazzetta dello Sport