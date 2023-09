Da Mourinho e Pinto fino a Rui Patricio e Lukaku: è una Roma in scadenza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dai calciatori ai dirigenti fino all’allenatore, è una Roma in scadenza quella che affronterà questa stagione, cominciata nel peggiore dei modi con appena un punticino racimolato in tre partite non impossibili.

Ma a preoccupare non è tanto la classifica, quando il futuro di un club che al momento ha pochissime certezze a cui aggrapparsi. A cominciare da Josè Mourinho, il cui contratto scadrà alla fine di questa stagione: ogni estate l’allenatore portoghese viene corteggiato da squadre importanti oppure da club ricchissimi, come è successo un paio di mesi fa grazie alla rivoluzione portata avanti dai petrodollari sauditi.

Da tempo lo Special One ha dato una disponibilità di massima a parlare con la proprietà statunitense in merito a un prolungamento del suo contratto, qualora obiettivi e ambizioni coincidessero, ma al momento la questione non sembra essere una priorità.

Simile ma diversa la situazione di Tiago Pinto, general manager in scadenza ma il cui rinnovo sembra essere meno incerto rispetto a quello di Mourinho. Il gm portoghese è stato preso dai Friedkin per risanare la situazione dentro Trigoria, con una Roma che al suo arrivo aveva decine e decine di esuberi in rosa che nel giro di tre anni è riuscito a sistemare con un lavoro encomiabile. Qualche perplessità in più invece sulla scelta di alcuni acquisti onerosi, Vina e Shomurodov su tutti. Saranno i Friedkin a decidere se nel complesso Tiago Pinto si merita di restare a Roma o meno.

Ma anche nella rosa allestita per quest’anno ci sono diverse incertezze. Oltre a Rui Patricio e Spinazzola, i due in rosa a scadenza di contratto, ci sono una serie di giocatori presi in prestito di cui al momento è difficile immaginare che futuro avranno nella Roma: Kristensen, Llorente, Renato Sanches, Azmoun e Lukaku, sono tutti qui a titolo temporaneo e a fine stagione bisognerà decidere se riscattarli o meno, sempre che i paletti della Uefa lo permettano. E chi sarà a fare queste valutazioni? Mourinho, Tiago Pinto o chi prenderà il loro posto. Perché tutti passano, ma la Roma resta.

