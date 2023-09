Contro l’Empoli scatta l’ora di Ndicka. E Mou spera nel ritorno del vero Smalling

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’infortunio di Mancini in Nazionale sembra meno grave del previsto, ma è molto probabile che il difensore resti a guardare Roma-Empoli dalla panchina per non peggiorare il problema all’adduttore avvertito in azzurro durante la (buona) partita giocata contro la Macedonia.

Per questo contro i toscani scatterà l’ora del debutto per Evan Ndicka, uno degli acquisti accolti con maggior favore da critica e tifoseria. Il 23enne francese era considerato uno dei migliori prospetti per il ruolo, e il suo acquisto a parametro zero è stato applaudito unanimemente.

L’ex centrale dell’Eintracht però ha subito palesato delle difficoltà durante le prime uscite prestagionali, e Mourinho ha deciso di toglierlo dai titolari preferendogli il più rodato Llorente. Il ko di Mancini però rimescolerà le carte in tavola, e il francese domenica prossima giocherà titolare sul centrosinistra, con lo spagnolo dirottato a destra.

In mezzo toccherà ancora a Smalling, il giocatore che in questi anni ha di fatto retto mezza difesa unicamente con la sua presenza. L‘avvio di stagione dell’inglese è stato nerissimo, e i risultati della squadra ne hanno risentito parecchio. Gli errori contro Candreva in Roma-Salernitana, contro Ngonge nel match perso a Verona e la prestazione generale col Milan parlano di uno Smalling in evidente affanno.

Mourinho spera che in queste due settimane l’inglese abbia resettato, ritrovando una forma fisica e mentale all’altezza delle stagioni precedenti. Quello di Chris è un problema di carburazione, e domenica vedremo se il motore è tornato a pieni giri. Riavere uno Smalling al top significa consegnare alla squadra una solidità difensiva perduta, anche per colpa di un centrocampo che non ha fatto sufficiente filtro.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Gazzetta dello Sport