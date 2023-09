NOTIZIE AS ROMA – In campo oggi anche Rasmus Kristensen, convocato in extremis dalla Danimarca dopo l’infortunio di Bah.

L’esterno giallorosso è partito dall’inizio nella sfida contro la Finlandia, valida per la qualificazione agli Europei del 2024 in Germania e in programma nell’Olympic Stadium di Helsinki.

Kristensen, che durante la gara ha rimediato anche un cartellino giallo, è stato sostituito all’80’ nella vittoria della Danimarca per 1-0 grazie ad una rete di Hojbjerg.