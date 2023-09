Calciomercato Roma, per l’attacco fari puntati sull’ungherese Sallai del Friburgo

NOTIZIE AS ROMA – Nonostante la chiusura del calciomercato estivo, continuano le manovre di Tiago Pinto per rinforzare la squadra giallorossa nei vari reparti.

Stando a quanto riferisce il portale Tuttomercatoweb.com, il gm giallorosso starebbe seguendo l’esterno d’attacco Roland Sallai del Friburgo, consapevole del suo contratto in scadenza a giugno 2025.

Protagonista di recente con la nazionale ungherese, il giocatore è in Bundesliga dal 2018 e avrebbe rifiutato delle proposte arabe (Al-Ettifaq) per restare in un campionato più competitivo.

Fonte: Tuttomercatoweb.com