Allegri: “La Juve era stata pensata in un altro modo. Il vero rimpianto è contro la Roma, meritavamo la vittoria”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per parlare delle difficoltà riscontrate dalla Juventus in questa prima parte di stagione.

“Il vero rimpianto è il 2-0 annullato a Locatelli contro la Roma“, le parole del tecnico toscano. “Non penso alla Salernitana, mi bastavano quei due punti in più. Li meritavamo. Avremmo avuto una classifica diversa, vicinissimi alle altre anche con tutti i problemi“.

“Sono molto dispiaciuto per questa situazione e mi chiedo spesso se ho commesso errori. La prima risposta che mi viene in mente è che la Juve era stata pensata in un altro modo. Con Rabiot-Paredes-Pogba a centrocampo più Locatelli a fare il primo che subentra. Di Maria e Chiesa sulle fasce, Vlahovic nel mezzo. La Juve di adesso è virtuale.

Potremo contare a gennaio su Chiesa e Pogba, poi vedremo cosa potergli chiedere subito. Non sono biciclette. Quanto tempo dovranno avere per tornare alla loro altezza? Provate a togliere all’Inter o al Milan cinque titolari, poi vediamo se vanno in difficoltà. Adoro la qualità dei miei giocatori, li ho cercati e voluti. Non ho schemi prestabiliti, adatto il gioco alle loro qualità. Oggi i giocatori non pensano, ubbidiscono. Non interpretano. È la soluzione più facile. Mentre il calcio è una somma di singole fantasie”.

Fonte: Corriere della Sera