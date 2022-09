Camara e il suo impiego col contagocce, il motivo è nel contratto: riscatto in base ai minuti giocati

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’utilizzo di Mady Camara con il contagocce nonostante la coperta a centrocampo sia piuttosto corta sarebbe da attribuire (anche) all’accordo stipulato in estate con l’Olympiacos.

Stando a quanto rivela oggi Il Messaggero, nel contratto è infatti stabilito un riscatto automatico da parte del giocatore (si era parlato di circa 12 milioni di euro) a un certo numero non solo di presenze, ma anche di minuti giocati dal centrocampista (per ora è arrivato a 50).

La Roma vorrebbe evitare che il diritto di riscatto del calciatore guineano diventi obbligo e anche per questo Mou starebbe dosando col misurino gli ingressi in campo del calciatore, ancora comunque lontano dalla migliore condizione.

Camara non si è scoraggiato, ed è pronto ad aspettare il suo momento, convinto di poter stupire Mourinho e spingere Pinto ad acquistarlo a titolo definitivo. Molto dipenderà anche dal rientro in campo di Wijnaldum: per il mediano visita di controllo a ottobre per valutare il suo recupero. L’olandese tornerà a disposizione di Mou dopo il mondiale.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica