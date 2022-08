ALLEGRI: “La Roma è una grande squadra, contento di quanto fatto dai miei. Nella ripresa abbiamo rischiato di perderla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato all’Allianz Stadium contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri ai microfoni di DAZN:

Come mai non avete chiuso?

“Il campionato è lungo. Nel secondo tempo abbiamo rischiato anche di capitolare. La squadra ha fatto una buona partita, bene tecnicamente. Bisogna migliorare, nella ripresa avevamo l’uomo in più sviluppando a destra per andare a sinistra ma non lo abbiamo sfruttato. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. La Roma è una grande squadra e Josè è bravo a tenere la partita”.

Sul gol di Abraham sembrava rassegnato…

“Non ero preparato e speravo non succedesse. L’unico angolo sul secondo palo sono stati bravi loro. Rimane però la prestazione ma mercoledì avremo lo Spezia e dobbiamo vincere.”

Mourinho ha parlato di fortuna, cosa gli ha risposto?

“Josè è sempre simpatico e lucido a vedere le partite. Quando giochi un primo tempo del genere e non chiudi capita di capitolare nella ripresa così come è successo.”

Nel primo tempo aggressivi e c’eravate. Nella ripresa siete indietreggiati prima del gol e poi risaliti. Come mai?

“Secondo me dovevamo fare scelte diverse e spingere di più a sinistra. Alla fine anche più cross da sinistra che da destra. Con un primo tempo così normale che ti manchino forze nella ripresa. Bene i cambi ma nel primo tempo dovevamo forse abbassare il ritmo in alcuni momenti.”

Nella ripresa la Roma ha giocato con un 4-2-3-1 con Dybala però interno, cosa vi siete detti nello spogliatoio? La gestione nella ripresa era a basso ritmo…

“Non si può pensare di dominare per 90 minuti. McKennie si è adattato, Zakaria ci ha messo tempo mentre Milik è entrato bene. Dovevamo tenere palla e cercare di fare il secondo. Fino al gol di Abraham potevamo fare un filino meglio”.

Nel primo tempo bene Miretti vicino a Vlahovic

“Miretti ha giocato da veterano ma non voglio fargli troppi complimenti. Sono in pochi a smarcarsi come fa lui. Bene anche Cuadrado nel primo tempo che giocava alle spalle di Pellegrini e faceva spazio. Avevamo più traiettorie di passaggio e buoni tiri da fuori area.”

Si pensa alle 2 punte o al 4-3-3 con le mezzeali che sostengono?

“Dobbiamo prima recuperare Pogba, Chiesa e Di Maria. Non parlo mai degli assenti ma questi 3 calciatori sono fondamentali per noi anche per migliorare i cambi. Lo schema è relativo, bisogna migliorare in questo momento recuperando anche i 3 infortunati”