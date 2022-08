Belotti è già a Roma: svolte una parte delle visite mediche. Il Gallo saluta i tifosi del Toro: “Ho dato tutto me stesso”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Andrea Belotti è già a Roma. L’attaccante ha già svolto una parte delle visite mediche nel pomeriggio di oggi.

Domani il Gallo completerà i controlli a Villa Stuart, poi si dirigerà a Trigoria e firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi tre anni.

Tutto fatto dunque, Belotti è un nuovo rinforzo per Josè Mourinho. L’attaccante, pronto a iniziare la sua nuova avventura, ha già salutato i suoi vecchi tifosi.

“Abbiamo sofferto, gioito ed esultato insieme. Ci siete sempre stati, in ogni situazione. Voglio dirvi un enorme GRAZIE. Ora, me ne vado da uomo, da padre di famiglia, consapevole di aver dato tutto me stesso in questi anni. Non sarà mai un addio, perché per me Torino rimarrà sempre casa”.