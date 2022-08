LIVE – Belotti è a Trigoria: ultima parte delle visite mediche e poi la firma sul contratto

CALCIOMERCATO AS ROMA – Ci siamo: è il giorno del Gallo. Andrea Belotti è già a Roma da ieri: l’attaccante ha infatti già svolto una parte delle visite mediche nel pomeriggio di ieri a Villa Stuart, e oggi effettuerà la seconda parte a Trigoria.

Il Gallo ha già salutato i suoi vecchi tifosi del Torino: “Abbiamo sofferto, gioito ed esultato insieme. Ci siete sempre stati, in ogni situazione. Voglio dirvi un enorme GRAZIE. Ora, me ne vado da uomo, da padre di famiglia, consapevole di aver dato tutto me stesso in questi anni. Non sarà mai un addio, perché per me Torino rimarrà sempre casa”.

Nel corso della giornata di oggi poi, al termine delle visite, è attesa la firma sul contratto che legherà il giocatori ai giallorossi.

Aggiornamento ore 10:00 – Il giocatore è già arrivato a Trigoria. A rivelarlo è il portale Calciomercato.it. Maglietta bianca e occhiali scuri, il Gallo sta completando la seconda parte delle visite mediche iniziate nella giornata di ieri, poi sono attese le firme sul contratto. Ancora poche ore, quindi e Belotti sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Roma.