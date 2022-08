Mou scuote la Roma, la Juve resta dietro

AS ROMA NEWS – Il Mourinho furioso a fine partita, che attacca la squadra del primo tempo (“Mi sono vergognato di essere il loro allenatore“) e l’autore del gol del pari (“Abraham? Grande intervista, ma partita orribile“), è stato forse la cosa migliore della Roma vista ieri sera sul campo della Juventus.

La squadra ha ancora molto da imparare dalla mentalità vincente del suo tecnico. Perchè l’approccio avuto al primo grande appuntamento stagionale è qualcosa di cui preoccuparsi. Pronti via, e la Juve già passa: errore di Spinazzola, pigro e impreciso nel rinvio, fallo ingenuo di Matic e punizione dal limite magistralmente eseguita da Vlahovic.

E alzi la mano chi, dopo il fischio di Irrati per il fallo del serbo su Cuadrado a pochi passi dall’area, non ha pensato subito che la frittata era giù stata fatta. Il gol è una mazzata dalla quale la Roma fatica terribilmente a riprendersi. Il primo tempo diventa un monologo bianconero. La mediana giallorossa è lenta e mai ben posizionata, Karsdorp e Spinazzola sono inguardabili, e la difesa è costantemente messa sotto pressione dalle sgroppate dei bianconeri.

La fortuna della Roma è che stavolta il VAR fa il suo dovere, annullando un gol di Locatelli per un precedente fallo di mano di Vlahovic, e che la Juve non chiude la partita quando ne avrebbe avuto l’occasione. E così all’intervallo Mou scuote i suoi. Una durissima lavata di capo che dà la scossa alla squadra, insieme ai cambi che modificano l’assetto di una Roma in bambola.

Il secondo tempo è ben diverso dal primo: la Juve cala, i giallorossi migliorano lentamente e cominciano a prendere campo, spinti da un El Shaarawy sempre più in palla e da uno Zalewski ormai prossimo a diventare titolare. E così si arriva al pareggio di Abraham, fino a quel momento piuttosto deludente. Un gol pesantissimo, che arriva su assist del giocatore più atteso, Paulo Dybala. La prova dell’argentino è convincente per personalità e qualità delle giocate. Ma intorno a lui c’è poco.

La Juve cerca di reagire, ma ha le pile scariche e le polveri bagnate. L’ingresso di uno spaesato Milik non riesce dare peso a un attacco sempre arginato dalle sontuose prove di Smalling e Ibanez. E così sono addirittura i giallorossi a sfiorare, ancora una volta da calcio d’angolo, il gol del clamoroso sorpasso.

L’uno a uno è una manna dal cielo per una Roma che nel primo tempo ha fatto vedere il peggio di sé. Un risultato che fa morale e classifica, che tiene la Juve dietro, ma che lascia qualche dubbio sulla reale forza di una squadra che, priva di Wijnladum e Zaniolo, ha mostrato diversi punti deboli.

Le perplessità maggiori sono in mediana, dove Matic e Cristante hanno un passo troppo cadenzato per formare un’affiatata coppia di centrocampo. L’arrivo di Belotti (e forse quello di Camara) potrebbe dare una mano a Mou, che sta pensando di cambiare qualcosa già dalla prossima contro il Monza.

