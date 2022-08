L’accelerata di Pinto sul mercato: Belotti oggi firma, Camara a un passo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sta arrivando l’attesa accelerata di Tiago Pinto. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato (il 1 settembre è l’ultimo giorno utile di contrattazioni) e così la Roma sta per sistemare gli ultimi rinforzi.

Tutto fatto per Andrea Belotti, già a Roma da ieri pomeriggio. Il Gallo oggi completerà le visite mediche cominciate sabato, poi si dirigerà a Trigoria per firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Mou dunque ci potrà contare già da martedì sera contro il Monza, anche se la condizione del centravanti è ancora approssimativa.

Se l’attacco è sistemato, qualcosa va per forza fatta a centrocampo. L’infortunio di Wijnaldum complica parecchio i piani di Mourinho, che perde almeno fino a gennaio un titolare inamovibile del suo scacchiere. Alla Roma serve un mediano dinamico, che porti sostanza e movimento al reparto.

Il giocatore raggiungibile in prestito è stato individuato in Mady Camara, 25 anni, centrocampista dell’Olympiacos. Nella notte Tiago Pinto ha formulato una nuova proposta al club greco: prestito oneroso a due milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 che diventerà obbligo al realizzarsi di condizioni improbabili come la presenza del giocatore nel 70% delle partite. La Roma inoltre dovrebbe arrivare in Champions per far scattare il riscatto del guineano. L’affare è a un passo, con i greci pronti ad accettare.

E il difensore? Era un obiettivo last minute di Pinto, che però dovrà prima chiudere per Camara e poi concentrarsi agli esuberi: Felix oggi firmerà per la Cremonese, resta ancora da piazzare Kluivert. Difficile invece trovare una sistemazione per Shomurodov, visto che il Bologna ha cambiato obiettivo chiudendo per Zirkzee. L’uzbeko a questo punto potrebbe restare come terzo attaccante a disposizione di Mou.

Giallorossi.net – G. Pinoli