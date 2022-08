JUVENTUS-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma rischia di crollare sul campo della Juventus dopo un primo tempo inguardabile, poi nella ripresa la scossa e il pareggio agguantato grazie al gol di Abraham.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio all’Allianz Stadium e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6,5 – Salva il salvabile nel primo tempo, nulla può sulla punizione di Vlahovic. Nella ripresa poco impegnato.

Mancini 5,5 – Annaspa davanti alle continue sgroppate di Kostic, pagando però in prima persona lo scarso filtro a centrocampo. Dal 46′ El Shaarawy 7 – Grande generosità e qualità del Faraone, anche oggi uno dei migliori in campo. Ottima la condizione fisica.

Smalling 7 – Ormai è ripetitivo giudicarlo. Un monumento della difesa.

Ibanez 6,5 – Fa una bella partita, soffrendo ma lottando fino all’ultimo, e uscendo a testa alta dal campo.

Karsdorp 4 – Mediocrità assoluta. Sbaglia tutti i tempi di inserimento. Mou, sfinito, lo cambia. Dal 62′ Celik 6,5 – Bella prova del turco, che fa tutta un’altra partita rispetto al collega olandese. Attento in difesa, sempre propenso a dare sostegno alle ripartenze.

Matic 5,5 – Bel piede e visione di gioco, ma la sua lentezza è un problema, specie se abbinata a quella del compagno di reparto. Ingenuo in occasione del fallo su Cuadrado in apertura di match. Da rivedere in una mediana composta diversamente.

Cristante 5 – Primo tempo costellato da errori molto e sanguinosi palloni persi. Nel secondo migliora leggermente, ma continua a sbagliare troppo.

Spinazzola 4,5 – Sbaglia un pallone grave in avvio di partita che costa caro alla Roma. Mette in difficoltà De Sciglio solo in una occasione. Troppi errori, poca brillantezza. Dal 46′ Zalewski 7 – Gioca senza paura, nemmeno quando Mou lo schiera terzino sinistro in una difesa a quattro. Merita più spazio.

Pellegrini 6 – Cerca di dare una scossa alla squadra, ma nei primi 45 minuti gli riesce poco o nulla. Meglio nella ripresa. Sempre pericoloso dai piazzati, dal suo piede nasce l’azione del gol del pari. Dal 93′ Bove: sv.

Dybala 6,5 – Gioca senza emozione. Uno dei pochi nel primo tempo a cercare di cambiare l’inerzia del match con la sue giocate. Nella ripresa è decisivo, con un assist pesantissimo per Abraham. Dal 76′ Kumbulla sv.–

Abraham 6,5 – Troppo pigro su un bel cross di Matic. Poco servito, si inalbera con i compagni, cercando di suonare la carica. Nella ripresa diventa più incisivo, fino al gol del pari che potrebbe sbloccarlo.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La Roma del primo tempo preoccupa parecchio: zero gioco, poca grinta, scarsa condizione. Nella ripresa però l’allenatore dà la scossa e le cose cambiano. La Roma ci crede e dopo il gol del pari controlla il match senza affanni, sfiorando anche la clamorosa vittoria. Punto che fa classifica e morale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini