Allegri non convinto, Mazzarri scalpita. Ma ora Fonseca si tiene stretta la Roma

AS ROMA NEWS – La prestazione di ieri, ancora più del risultato ottenuto, rafforza la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. E pensare che fino a sabato non si faceva che parlare altro di Allegri e della possibilità concreta che il tecnico toscano potesse prendere il posto del portoghese. Ipotesi che, almeno per il momento, sembra tramontata.

ALLEGRI NON CONVINTO, MAZZARRI SCALPITA – Dopo i rumors incessanti dei giorni scorsi su un Allegri particolarmente allettato all’idea di allenare la Roma, oggi la possibilità di arrivare davvero all’ex tecnico di Juventus e Milan sembrano essere molto più sfumate. Stando a quanto racconta Tele Radio Stereo, l’allenatore non è stato mai davvero attratto dal progetto proposto dai giallorossi. Allegri dunque sarebbe stato piuttosto freddo davanti alla possibilità di allenare la Roma a differenza di quanto sostenuto da più parti. Chi invece smanierebbe dalla voglia di allenare i giallorossi è Walter Mazzarri, già con le valigie caricate in auto in attesa solo di un cenno da Trigoria. Un’ipotesi però assai remota.

FONSECA SI TIENE LA ROMA – Poco convinto della Roma, Allegri starebbe invece aspettando una chiamata da un club che gli permetta di tornare subito a vincere, aggiunge oggi Centro Suono Sport. Come il Paris Saint Germain, nel caso di un cambio di allenatore. O addirittura della Juventus stessa, qualora Pirlo non dovesse dimostrare di saperci davvero fare.

A questo punto il candidato forte a terminare la stagione sulla panchina giallorossa è proprio quel Paulo Fonseca che sembrava a un passo dai saluti. La squadra ieri ha dato dimostrazione di essere ancora con lui. Segnali importanti, come lo stesso portoghese ha sottolineato ieri sera. Ora però servono i tre punti: contro l’Udinese è necessaria una vittoria, altrimenti le voci sul cambio di panchina tornerebbero improvvisamente d’attualità. Fonseca lo sa bene, il calcio è fatto così.

Fonti: Tele Radio Stereo / Centro Suono Sport