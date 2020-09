Mangiante (Sky Sport): “Peres non è da Roma. Mi aspetto un terzino destro e Smalling”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, che segue le vicende della Roma molto da vicino, è stato ospite dei microfoni di Rete Sport per parlare soprattutto del mercato giallorosso che si appresta a vivere le battute finali.

Per Mangiante uno delle priorità è il terzino destro: “Quando sale il livello della partita, Bruno Peres non può giocare nella Roma. Karsdorp non riesce a giocare tre partite di fila. In questi ultimi giorni di mercato mi aspetto un titolare sulla destra e l’arrivo di Smalling. Qualche anno fa feci un nome ai dirigenti della Roma di un terzino che arava la fascia e faceva cross perfetti: Lazzari della Spal. Mi hanno fatto la faccia di chi pensava: “Siamo la Roma, non possiamo prendere Lazzari”.

Su Fonseca: “L’umore di Paulo è completamente diverso dalla scorsa stagione. La Roma deve accontentarlo per fargli capire la fiducia in lui. Anche se economicamente non conviene, il club deve riprendere Smalling. La Roma ha tre difensori forti, veloci e bravi a giocare nell’anticipo. Ma se uno prende il raffreddore chi gioca? Juan Jesus o Fazio? Tutti e tre ieri hanno accorciato sul primo palo dimenticandosi di Ronaldo. Lì Smalling ci sarebbe stato”.

In tanti sperano anche in un acquisto per rinforzare la mediana, ma Mangiante smorza ogni entusiasmo: “A centrocampo non arriverà nessuno, ce ne sono quattro per un posto solo dato che Veretout è inamovibile. Le parole dell’agente di Diawara? Si commentano da sole”, ha concluso.

Fonte: Rete Sport