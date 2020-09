PELLEGRINI: “Pensiamo a giocare sempre come ieri e sarà un grande anno”

AS ROMA NOTIZIE – Lorenzo Pellegrini, ieri schierato a centrocampo accanto a Jordan Veretout, dice la sua sul pareggio contro la Juventus e sulle aspettative per la stagione in corso:

“Abbiamo giocato una partita da squadra vera, preoccupiamoci soltanto di giocare sempre così e sarà un grande anno!”, il pensiero del vice capitano della Roma.

Con l’arrivo di Pedro, il ruolo di Lorenzo Pellegrini potrebbe cambiare di nuovo. Dopo aver giocato per un anno da trequartista, ora la sua posizione in campo dovrebbe essere quella di centrale di centrocampo.