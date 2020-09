Borja Mayoral-Roma, non è ancora fatta: manca il via libera di Zidane. Le ultime

AS ROMA NEWS – Tutto fatto per Borja Mayoral, anzi no. Le voci sull’arrivo in giallorosso dell’attaccante spagnolo si susseguono col passare delle ore. A una settimana esatta dalla chiusura del mercato la Roma deve accelerare e sta cercando di portare a casa il giovane centravanti dell’Under 21 spagnola.

Nelle prossime ore, sostiene Marca, ci sarà un faccia a faccia via conference call tra la dirigenza del Real Madrid e quella della Roma per capire se sarà possibile chiudere l’affare in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 13 milioni di euro.

Ieri Sky Sport parlava di affare ai dettagli, mentre oggi il sito “Calciomercato.it” sembra essere mettere un freno agli entusiasmi: manca infatti ancora il via libera di Zinedine Zidane, allenatore dei Blancos. L’ex calciatore preferirebbe lasciar partire Jovic in prestito e trattenere Borja Mayoral.

Se così fosse sarebbe un bel problema per la Roma. Il tempo stringe, tra stasera e domani tutto sarà più chiaro. A Trigoria deve capire se l’affare è possibile, altrimenti dovrà trovare in fretta un’alternativa allo spagnolo.

Fonte: Calciomercato.it / Marca