Rangnick: “Io allo Schalke 04? Non sono disponibile”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Ralf Ralf Rangnick, profilo che la Roma starebbe valutando per il futuro ruolo di direttore sportivo della squadra, ha rilasciato un’intervista al giornale regionale tedesco “Waz” in cui chiude allo Schalke 04.

Queste le sue parole: “Non sono disponibile per lo Schalke. Al momento non riesco a immaginare di tornare lì per la terza volta, e certamente non come l’allenatore che dovrà interrompere il loro periodo negativo”.

Rangnick è stato ultimamente accostato con insistenza alla Roma di Friedkin come prossimo direttore sportivo, ma non sarebbe l’unico candidato in lizza.

Fonte: WAZ