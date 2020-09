CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 28 settembre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – Qualora dovesse fallire l’assalto a Smalling, la Roma ha pronte le alternative: Verissimo (25) del Santos è in pole, ma restano in corsa anche Marcao (24) del Galatasaray e Alderete (23) del Basilea. (Il Messaggero / Il Tempo)

Ore 9:40 – Oggi può arrivare la fumata bianca per Borja Mayoral (23) il centravanti scelto dalla Roma per rinforzare la batteria degli attaccanti. Il calciatore deve rinnovare col Real e poi potrà sbarcare nella Capitale, forse già domani, in prestito con diritto di riscatto. (Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero)

Ore 9:20 – La Roma proverà un nuovo affondo per Smalling (30): i giallorossi alzeranno l’offerta a 14 milioni, la stessa presentata prima del Covid. (Il Messaggero)

Seguono aggiornamenti…