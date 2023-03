ALLEGRI: “Roma squadra scorbutica, sapevamo che sarebbe stata dura. Kean? Ha chiesto scusa, ma ha sbagliato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri ai microfoni dei giornalisti:

Cosa ha messo in più in campo la Roma?

“Sapevamo delle difficoltà di questa partita. La Roma è una squadra scorbutica, ti concede poco. Potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo. Loro hanno corso molto, hanno finito la partita coi crampi. A fine primo tempo già stavano mollando fra le linee. Abbiamo preso il gol, potevamo difendere meglio. Il calcio è questo, subisci un gol e perdi. Purtroppo c’è stata anche un’espulsione, poteva darci una mano nei minuti di recupero”.

Un commento su Kean?

“Ha sbagliato. Ha chiesto scusa, ma ha sbagliato. Da queste cose bisogna sempre trarre insegnamento. Quando si entra si può determinare. Aveva preso un fallo a suo favore e poi ha sbagliato”.

A fine partita hai messo il 4-3-3, la squadra è pronta?

“In quel momento serviva. Pogba non è ancora pronto, Chiesa è entrato benissimo. Abbiamo tante partite nei prossimi giorni. Ai ragazzi a fine partita ho detto di stare sereni, abbiamo fatto 50 punti, potevamo andare a 38 e avvicinarci all’Atalanta. Quando perdi una partita così, sembra che ti crolli il mondo addosso, ma noi saremmo secondi. Ora dobbiamo recuperare. Dall’esterno tutti parlano di tecnica e di tattica, nella storia del calcio non è mai esistita una situazione come quella subita dalla Juve quest’anno. Una partita non può far crollare quello che stiamo facendo”.

C’è frustrazione nella squadra?

“Non dobbiamo cadere. Kean ha sbagliato. Forse era nervoso per non aver giocato, ha messo in difficoltà la squadra. Alla squadra ho detto di restare serena. La squadra ha fatto 50 punti, noi dobbiamo continuare così. Quello che è successo non dipende dal campo. A fine campionato dobbiamo essere tra le prime 4 e momentaneamente siamo secondi”.

Quale reparto poteva fare meglio?

“Dopo il gol Locatelli si alzava molto, serviva più ordine perché c’era tanto tempo. Ci sono state buone giocate. Pogba doveva tirare e la passa, idem Vlahovic. L’ultima occasione di Danilo è stata clamorosa. Oggi doveva andare così. La Roma sta facendo un buon campionato e conosciamo il loro rendimento in casa. Avevamo iniziato bene la ripresa. Potevamo fare meglio in alcune occasioni con Fagioli e Leo. Mancini è stato bravo sul gol, dovevamo uscire prima noi. Questo è il calcio. Noi dobbiamo ragionare su quello che stanno facendo i ragazzi. Questa è la verità, poi si può dire quello che si vuole e questo non mi sta bene”.

Vlahovic come sta? Perché segna meno?

“Oggi ha fatto una buona partita, ha fatto molto bene rispetto all’ultima. Ha avuto buone occasioni, è stato presente in area”.