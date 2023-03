MANCINI: “Ero incredulo dopo il gol. Volevamo vincere più della Juve, dobbiamo avere sempre questo atteggiamento”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Juventus.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Se ti avessero detto che il primo gol lo avresti fatto così?

“Non ci avrei creduto nemmeno io. È partita bene, sono contento”.

Eri incredulo quando la palla è entrata.

“Sì, perché a noi difensori non capita spesso. Ho visto la possibilità e ci ho provato. È andata bene”.

Oggi avete vinto questa partita con cattiveria e solidità.

“Dobbiamo capire che tutte le domeniche dobbiamo avere questo atteggiamento. Se molliamo un po’ succede come contro la Cremonese e ci dispiace perché potevamo avere qualche punto in più per errori nostri. Questa di oggi è stata una grande risposta, abbiamo meritato di vincere”.

Credi alla Champions?

“Con i se e con i ma non vado tanto d’accordo. Dobbiamo interpretare le partite sempre nello stesso modo. La Juventus ha preso qualche palo, ma fa parte del calcio. A livello di atteggiamento eravamo superiori, la volevamo di più”.

I tifosi ora si aspettano un gol di testa.

“Anche io. Oggi però ho segnato di piede, ma l’importante è vincere”.