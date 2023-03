ROMA-JUVENTUS 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vittoria sofferta quanto pesante della Roma, che all’Olimpico supera di misura la Juventus grazie a un gran gol di Mancini.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i bianconeri nel match di campionato:

Rui Patricio 7,5 – Salva su Rabiot con la complicità del palo. Nella ripresa compie un’altra bella parata su Di Maria, nel finale è bravo a non lasciarsi sfuggire un paio di palloni velenosi.

Mancini 8 – La partita perfetta. Sontuoso in difesa, ormai si prende spesso la licenza di offendere. Oggi trova anche un gol bello e decisivo con un destro all’angolino. Poi in trance agonistica sovrasta tutto e tutti, fino a quando Kean non decide di provare ad azzopparlo. Ma senza successo.

Smalling 7 – Gigante della difesa, sempre al posto giusto nel momento giusto.

Ibanez 7 – Avversari scomodi, lui però non si scompone e porta a casa una prestazione di grande spessore.

Zalewski 5 – Soffre la spinta di Kostic. Manca la qualità nel cross quando attacca. Nella ripresa rischia la frittata con uno scellerato retropassaggio di testa. Dal 64′ Karsdorp 6 – Meglio del collega di reparto. Ha gamba, ma sbaglia un madornale 3 contro 3.

Matic 7 – Preziosissimo nella costruzione della manovra, provvidenziale il suo recupero difensivo su Fagioli nel primo tempo.

Cristante 7 – Gioca di fisico ma anche di cervello, ed esce dal campo a testa altissima.

Spinazzola 7 – Duella con Cuadrado mettendolo spesso in affanno. Attento anche quando c’è da difendere.

Pellegrini 6,5 – Ancora un po’ troppo leggerino nei contrasti, ma la qualità e la quantità della partita di oggi è di buon livello. Dall’86’ Belotti sv.

Wijnaldum 6 – Schierato da secondo trequartista fatica parecchio a entrare nel vivo del gioco. Sembra un pesce fuor d’acqua, si vede che ha ancora bisogno di tempo, ma il suo lavoro è comunque utile per l’equilibrio di squadra. Dal 72′ Bove 6,5 – Entra bene in campo dando il suo contributo.

Dybala 6,5 – Cerca di accendere la luce con una delle sue giocate, ma senza una punta di riferimento perde efficacia. Nel primo tempo è l’unico a impensierire Szczesny, esce nella ripresa. Dal 72′ Abraham 6 – Tifa per i compagni come un ultrà quando è fuori dal campo, dentro al rettangolo di gioco si batte con generosità.

JOSE’ MOURINHO 7 – Altro uno a zero di un allenatore che fa parlare i fatti. La Roma resta in piena corsa per la Champions con una vittoria che fa bene al morale oltre che alla classifica e che rimedia alla figuraccia di Cremona.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini