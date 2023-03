MOURINHO: “Non riesco ad accettare la partita di Cremona. Champions? Il problema è che non si sa mai che Roma sarà”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Juventus.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di campionato giocata questa sera allo Stadio Olimpico.

JOSE MOURINHO A DAZN

Partita di squadra, la cattiveria ha fatto la differenza.

“E’ per questo che ancora non riesco ad accettare la partita di Cremona”.

Perchè nè Abraham né Belotti? La mossa ha deciso la partita?

“La Roma ha vinto perchè i giocatori sono stati bravi, hanno giocato al 100%. Non dico che sia stata l’organizzazione tattica che ci ha fatto vincere, ma l’atteggiamento dei giocatori. Rispetto per Max e la sua squadra, stanno crescendo e sono arrivati qua nel momento top della stagione. Non volevamo dare gamba e intensità alla Juve, lì sono più bravi di noi. Siamo stati un blocco compatto, abbiamo difeso abbastanza bene. Rui Patricio ha fatto qualche miracolo.

L’abbraccio con Allegri?

“Parliamo spesso via messaggio, abbiamo un ottimo rapporto da anni. Scherziamo via sms, però ora devo rispettare la sua frustrazione. Mi piace tanto la sua squadra e sono contento che ci sia questa distanza, nonostante i 15 punti è una minaccia”.

La Roma ci può stare tra le prime quattro quando gioca così.

“Il problema è che non sai mai quando è così. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, giochiamo per nasconderli, quando non siamo al 100% soffriamo. Il campionato è una maratona. Nella partita isolata possiamo fare partita seria e portare risultato anche con le squadre top, la Juve senza infortuni è una grande grande squadra”.

Juve pentita per non avere più Dybala?

“Per noi è super importante. Questa è una domanda per Max, ma la sua rosa è piena di grandi giocatori”.

Si può fare lo stesso percorso in Europa League?

“In Conference c’erano Feyenoord e Leicester molto più forti di quelle di quest’anno. In Europa League sembra la Champions, ma passo passo… Loro hanno giocato venerdì, noi domenica. Ma sono due partite, e vediamo…”

Domenica prossima la vedremo in panchina?

“C’è un processo in corso, fino a quando non finisce non dico niente. Voglio fare il mio lavoro in pace, niente di più”.