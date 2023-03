Corto Mou, la Roma c’è

AS ROMA NEWS – La Roma rialza la testa. Dopo la figuraccia di Cremona, quello che si chiedeva alla squadra per lenire la ferita aperta era battere la Juventus e rimettere subito a posto le cose. E, con tutte le difficoltà del caso, è quello che Mancini e compagni hanno fatto ieri sera.

Vittoria alla Mou, con l’ennesimo clean sheet casalingo. L’uno a zero è il marchio di fabbrica di questa Roma tutto cuore, che ha messo in campo l’anima per battere una squadra apparsa più forte ma meno determinata nel raggiungere l’obiettivo.

Lo Special One conosceva le difficoltà della sfida, e allora decide di giocarsela inizialmente con una formazione più prudente. In campo una squadra senza punte, con Dybala unico attaccante di ruolo, supportato da Pellegrini e Wijnaldum. Mou sceglie dunque di imbottire il centrocampo per evitare di lasciare spazi ai bianconeri, la squadra più in palla del campionato dopo il Napoli.

La partita si mantiene sull’equilibrio per i primi 45 minuti: pochissime le occasioni da gol, tranne una conclusione di Dybala respinta senza troppi affanni da Szczesny, e il palo colpito da Rabiot, con Rui Patricio decisivo nel deviare la palla sul legno. Difficile immaginarsi una partita diversa, anche considerando le filosofie dei due tecnici.

Nella ripresa la Juve cresce e spinge con più convinzione. Mourinho si accorge che è il momento di cambiare e prepara gli ingressi di Karsdorp e Abraham, ma la Roma sblocca il match nel momento migliore dei bianconeri, facendo ritardare le sostituzioni: Cristante libera Mancini dal limite, il difensore, cresciuto tantissimo in questa stagione, scarica un destro potente che si infila all’angolino, facendo esplodere l’Olimpico.

La Juve barcolla, la Roma libera le sue paure e sfiora anche il raddoppio, con la squadra però che sbaglia una serie di ripartenze ghiottissime, alcune imperdonabili, che confermano alcuni limiti insiti nella squadra. I bianconeri restano a galla, e cercano rabbiosamente il gol del pareggio: Cuadrado scheggia il legno su punizione (ma Rui Patricio c’era), poi è Mancini a rischiare l’autogol con un pallone spizzato di testa che si stampa sul palo (esterno, anche questo). In mezzo anche un tiro dal limite di Di Maria deviato da un Rui Patricio in serata di grazia.

La Roma soffre fino all’ultimo secondo di partita, ma riesce a portarsi a casa una vittoria che la riconcilia con il pubblico giallorosso. Pace fatta anche con la dea bendata, per una volta dalla sua parte. La classifica torna a farsi interessante: la Juve viene ricacciata a distanza di sicurezza, e la zona Champions è di nuovo momentaneamente raggiunta.

Il ciclo di partite terribili e decisive è iniziato col piede giusto. Ora però bisogna capire se la Roma sarà in grado di tenere sempre questa determinazione, indispensabile per evitare figuracce come quelle di Cremona. “Forse è anche un problema di DNA di questo club. Ci sono delle cose più difficili da cambiare“, l’analisi brutalmente sincera di Mou in conferenza post partita. Dopotutto le brutte abitudini sono quelle più difficili da estirpare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini