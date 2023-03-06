Roma-Juventus 1-0, i voti dei quotidiani

NOTIZIE AS ROMA – Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma che ieri sera hanno battuto la Juventus per uno a zero all’Olimpico:
LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI – DELLA VALLE)
Rui Patricio 7; Mancini 7,5, Smalling 7, Ibañez 6,5; Zalewski 5, Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 7; Pellegrini 6,5, Wijnaldum 5,5; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham 6, Bove s.v., Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 7.
CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)
Rui Patricio 7; Mancini 8, Smalling 7, Ibañez 7; Zalewski 6, Cristante 7, Matic 7,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 7, Wijnaldum 6; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6,5, Abraham s.v., Bove 6,5, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 7,5.
LA REPUBBLICA (M. PINCI)
Rui Patricio 7; Mancini 7,5, Smalling 6,5, Ibañez 7; Zalewski 5, Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 6; Pellegrini 5,5, Wijnaldum 5,5; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham 5,5, Bove 6, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 7.
IL CORRIERE DELLA SERA (A. BOCCI)
Rui Patricio 7; Mancini 7,5, Smalling 7, Ibañez 6,5; Zalewski 4,5, Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Wijnaldum 5,5; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham s.v, Bove s.v, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 6,5.
IL MESSAGGERO (S. CARINA)
Rui Patricio 7; Mancini 7,5, Smalling 7, Ibañez 6; Zalewski 5, Cristante 6, Matic 6,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6, Wijnaldum 5,5; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham 6, Bove 6, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 6,5.
IL TEMPO (L. PES)
Rui Patricio 6,5; Mancini 8, Smalling 7, Ibañez 7,5; Zalewski 5, Cristante 7,5, Matic 7, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5, Wijnaldum 5,5; Dybala 6. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham 6, Bove 6, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 7,5.
TUTTOSPORT (S. LANZO)
Rui Patricio 7; Mancini 7, Smalling 7, Ibañez 6,5; Zalewski 6, Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 7; Pellegrini 7,5, Wijnaldum 6; Dybala 5,5. Subentrati: Karsdorp 6, Abraham 6, Bove 6, Belotti s.v. Allenatore: Mourinho 7.