ALLEGRI: “Vittoria importante, teniamo la Roma a distanza. Contro i giallorossi e Mou non è mai semplice”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato all’Allianz Stadium contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri ai microfoni dei giornalisti:

Questa è la sua Juve? Si sente soddisfatto?

“Oggi è stata una bella partita, contro la Roma non è mai semplice. Contro José è sempre difficile. Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di occasioni, con due traversoni messi da Dybala. Nella ripresa siamo stati compatti, potevamo fare anche il secondo gol. Era importante vincere, continuiamo ad allungare su quelle che ci stanno dietro. Manca ancora una partita e il 7 vedremo quanti punti avremmo fatti nel girone di andata”.

Nella sofferenza vi esaltate, questo è stato il vostro percorso di quest’anno.

“In questo momento stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto gli ultimi giorni bene. Questa sera abbiamo sviluppato anche delle buone geometrie di gioco, abbiamo buttato un po’ di palloni alla fine ma ci stava e su quello bisogna migliorare. Abbiamo iniziato a usare un po’ tutto il campo, dobbiamo migliorare le uscite. Dopo i gol presi nelle ultime partite, la squadra è tornata ad avere paura di gol e in quel caso difendi in modo più giusto”.

L’abbinamento di Vlahovic con una seconda punta può essere uno dei motivi di forza?

“Stasera ha fatto una buona partita in crescendo, sta meglio fisicamente e oggi l’abbiamo cercato abbastanza. Anche tecnicamente ha giocato bene, può crescere, può giocare con una punta o anche da solo. Giocandosi e conoscendosi con i suoi compagni di reparto può solo migliorare”.

Acerbi ha detto che la Juve ha speso tanti milioni, mentre l’Inter solo parametri zero. Che ne pensa?

“Non commento le sue parole, è un giocatore dell’Inter. Sono davanti a noi di due punti e stanno facendo una stagione straordinaria. Cerchiamo di stargli attaccati, sapendo che il nostro è un percorso diverso rispetto a quello loro. Basta vedere l’età della rosa, i ragazzi stanno crescendo e siamo soddisfatti”.

Quale è il tipo di profilo che migliorerebbe la sua rosa a gennaio?

“La rosa la possiamo migliorare solo noi, con i ragazzi che abbiamo soprattutto i giovani”.

La Juve vince lo Scudetto, Allegri inizia di nuovo la stagione con la panchina della Juve, la Juve torna in Champions League; quale di queste cose possono accadere?

“La Juve torna in Champions. Oggi è stata una vittoria importante, questo ci consente di mantenere distanza dalla Roma. 43 punti ti consentono di fare meno punti per giocarti la Champions”.