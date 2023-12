JUVENTUS-ROMA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giallorossi sconfitti allo Stadium, freddati da un gol di Rabiot a inizio ripresa. La Roma esce comunque a testa alta, avendo giocato alla pari della Juventus, ora a meno due dalla vetta della classifica.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera all’Allianz Stadium per affrontare i bianconeri nel match valido per la diciottesima giornata di campionato:

Rui Patricio 5,5 – Poco impegnato nel primo tempo ma solo per gli interventi provvidenziali di Mancini e Ndicka. Nella ripresa incassa il gol di Rabiot sul suo palo. Si riscatta solo parzialmente su McKennie.

Mancini 6,5 – Chiusura provvidenziale su Vlahovic nella prima parte del match. Falloso, Sozza gli promette il giallo subito prima dell’intervallo, e lui nella ripresa ripulisce la sua prestazione. Tanti cross in mezzo all’area non molto precisi.

Llorente 5,5 – Avvio di match in grande affanno su uno scatenato Vlahovic. Piano piano riesce a prendergli le misure, ma nulla può sul tacco smarcante del serbo che mette in porta Rabot.

Ndicka 7 – Conferma di essere in grande crescita. Sempre ben posizionato e sicuro nelle chiusure, compie un autentico miracolo su Kostic, salvando sulla linea di porta.

Kristensen 6 – Gioca con discreta intraprendenza. Attento nei ripiegamenti difensivi. Sfortunato nel rimpallo decisivo in occasione dell’azione che porta al gol partita dei bianconeri.

Cristante 6 – Colpisce un palo dopo pochi minuti di gioco. Lotta con generosità in entrambi le fasi di gioco.

Paredes 6 – Punto di riferimento in mezzo al campo. Gioca col dente avvelenato, ma spesso perde troppo tempo col pallone tra i piedi. Dal 74′ El Shaarawy 5,5 – Gioca nell’inedito ruolo di intermedio, parte bene ma poi si spegne.

Bove 6 – Buon primo tempo, oltre alla corsa ci mette anche piede e visione nelle giocate. Nella ripresa è meno efficace. Dal 64′ Pellegrini 5,5 – Stavolta non incide come contro il Napoli.

Zalewski 5 – Soffre il duello con McKennie più che con Weah. Inefficace. Dal 79′ Azmoun sv.

Dybala 6,5 – La squadra si affida continuamente a lui, e quando il risultato è stato di parità ha avuto gli spazi per creare qualche buona giocata. Nel secondo tempo la Juve si chiude e lui, come il resto della squadra, fatica a creare gioco negli ultimi venti metri.

Lukaku 5,5 – Si vede poco, specie nella ripresa. La squadra lo serve male, ma anche lui si fa vedere raramente.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma non sfigura allo Stadium, giocando una partita di buona intensità, specie nel primo tempo. Con un pizzico di fortuna in più oggi la squadra sarebbe potuta uscire con un altro risultato dal campo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini