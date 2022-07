Allenamento Roma al Netanya Stadium in vista della sfida col Tottenham: in gruppo Dybala (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha proseguito oggi la sua preparazione in vista della partita amichevole di domani contro il Tottenham, ma soprattutto dell’inizio del campionato.

La squadra giallorossa oggi è scesa in campo al Netanya Stadium, in Israele, dove domani sera affronterà gli inglesi guidati da Antonio Conte nell‘amichevole “clou” di questo precampionato.

In gruppo tutti i giocatori convocati da Mourinho. La squadra ha lavorato sulla rapidità e reattività. Regolarmente in gruppo Dybala, uno dei giocatori più attesi per la sfida di domani.