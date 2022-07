CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 29 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – KLUIVERT, RISPUNTA IL NIZZA – Per Kluivert (23) c’è da registrare l’interesse del Fulham oltre ad un ritorno di fiamma del Nizza che, dopo aver fatto scadere il diritto di riscatto, vorrebbe provare a riprendere l’olandese a meno dei 14.5 milioni previsti nel vecchio accordo con i giallorossi. (Il Tempo)

Ore 10:30 – SENESI-VINA, POSSIBILE AFFARE ROMA-FEYENOORD – In difesa è tornato forte il nome di Marcos Senesi (25) che spinge per il trasferimento in giallorosso. Tiago Pinto vorrebbe inserire Vina (24) nella trattativa, visto l’interesse del Feyenoord per il terzino, cercando così di abbassare la richiesta di 15 milioni per l’argentino. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – CALAFIORI, GENOA O SVIZZERA – Per Riccardo Calafiori (20) ci sono due possibilità: o il ritorno in prestito al Genoa, in serie B, oppure un’esperienza in Svizzera: lo vogliono sia Zurigo che Basilea. (La Repubblica)

Ore 9:35 – VILLAR, ORA SPUNTA IL VALENCIA DI GATTUSO – Arenatasi la trattativa per il Monza, con la Sampdoria che si è inserita, l’ultima ipotesi per il futuro di Gonzalo Villar (24) è il rientro alla base. Il centrocampista della Roma piace in patria. Sul classe 97′ si è posato l’interesse del Valencia, squadra di cui è stato canterano. (La Repubblica)

Ore 8:40 – WIJNALDUM, SI CHIUDE IN TRE GIORNI – Manca ancora l’accordo totale tra Roma e PSG per Wijnaldum (31), va trovata l’intesa sul pagamento del primo anno di stipendio del giocatore. Ma la trattativa proseguirà con ottimismo in Israele, la fumata bianca è attesa per il weekend. (Il Tempo)

Ore 8:00 – SHOMURODOV BOCCIATO, TOCCA A BELOTTI – Eldor Shomurodov (26) non è partito per Israele con il resto della squadra, Mou lo ha bocciato. La Roma lo cederà nel corso del mercato, al suo posto è caldissimo il nome di Belotti (28) a parametro zero. (Il Tempo)

