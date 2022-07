Belotti dice “no” ai soldi del Toronto ed è pronto a sposare la Roma. Ancora una volta decisivo Mou

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – In attesa che l’affare Wijanldum sia definito, con Roma e PSG che ne discuteranno ancora nelle prossime ore sfruttando il viaggio in Israele di entrambi i club, avanza il nome di Andrea Belotti per completare l’attacco giallorosso.

Mourinho infatti sembra essere stato ancora una volta decisivo per convincere il giocatore a dire no al pressing del Toronto, club canadese pronto ad offrire un contratto da capogiro al Gallo per persuaderlo a raggiungere Insigne, Criscito e Bernardeschi nel club nord americano.

Lo Special One ha infatti chiamato Belotti per spiegargli il suo progetto, strappando, secondo Goal.com, il sì del centravanti. Mou sembra aver bocciato Shomurodov, e pensa che l’ex nove del Torino sia il profilo adatto per far rifiatare Abraham al centro dell’attacco romanista.

Belotti dunque si è convinto a non prendere in considerazione l’offerta faraonica del Toronto pur di restare in Italia, nel calcio che conta, e in un club che ha ambizioni di vittoria. La Roma però, prima di chiudere con l’attaccante, deve piazzare Shomurodov: proprio il Torino sembra essere uno dei club maggiormente interessati al giallorosso.

Fonte: Goal.com