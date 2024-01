Allenatore, ds e taglio drastico del monte ingaggi: così i Friedkin rivoluzioneranno il progetto sportivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin prepara la rivoluzione dentro Trigoria. Il presidente non è soddisfatto dei risultati sportivi ottenuti dalla squadra e dallo direzione sportiva, e per questo sta pensando a dei cambiamenti drastici.

Per ora l’unico certo a dire addio è Tiago Pinto. Il ds concluderà questa difficile sessione di mercato per poi fare i bagagli e lasciare la Capitale. I primi di febbraio verrà annunciato il nuovo direttore sportivo a cui spetterà il compito non facile di ridurre drasticamente il monte ingaggi.

E’ infatti questo il primo step che la proprietà texana vuole compiere, scrive oggi La Repubblica (M. Juric). A essere rivoluzionato sarà poi il progetto sportivo, che non sarà più di stampo mourinhano. Lo Special One si appresta a salutare, perchè i Friedkin sono determinati a ripartire con un nuovo allenatore.

Si profila dunque una Roma profondamente diversa l’anno prossimo, con ds e guida tecnica nuovi di zecca, tanti calciatori ai saluti (specie quelli in prestito, Lukaku in primis) e un progetto giovani da affidare a un allenatore che sappia valorizzarli al meglio.

Fonte: La Repubblica