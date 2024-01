Mourinho o Pioli, è il gioco della torre

AS ROMA NEWS – Uno scontro ad alta tensione quello che andrà in scena domani sera a San Siro. Milan contro Roma, ma soprattutto Pioli contro Mourinho. Con uno dei due che rischia di cadere giù dalla torre come nel famoso gioco.

Due allenatori con trionfi alle spalle nei rispettivi club: il primo ha riportato il tricolore a Milanello, il secondo una coppa europea nella scarna bacheca giallorossa. Ma il passato non conta più, ora c’è da fare i conti con il presente. E il presente dice Milan fuori dalla corsa scudetto, e Roma all’ottavo posto in classifica, con il rischio di scivolare ancora più giù in caso di altro ko.

I due tecnici sono pesantemente in discussione dalle rispettive proprietà: un passo falso domani potrebbe costare la panchina allo sconfitto. Attesa oggi per le parole di Josè Mourinho, che nonostante la squalifica (domani non siederà sulla panchina giallorossa) ha deciso di parlare alla stampa.

I Friedkin sono stati definiti da tutti i giornali come “furiosi” per il ko del derby di Coppa Italia e per i risultati stagionali, e sembrano ormai determinati a chiudere il rapporto con lo Special One. Ora però bisogna capire quando: nessuno esclude più che possa esserci un clamoroso addio già da domani sera, soprattutto davanti a inequivocabili segnali da parte della squadra, ieri pesantemente contestata dai tifosi con uno striscione fuori Trigoria.

Fonte: Gazzetta dello Sport