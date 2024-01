MOURINHO: “Non accetto critiche alla mia professionalità. Ieri c’è stata una riunione dura con la squadra, le difficoltà devono spingerci a fare di più, ” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho incontra i giornalisti a Trigoria per la conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta di Milano che arriva dopo il pesante ko nel derby di Coppa Italia.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Roma sul momento vissuto dalla squadra, sulle condizioni dei giocatori e sulla partita contro il Milan di domani sera:

Prende la parola Mourinho: “Sono qui da 2 anni e 5 mesi, e sono l’unica persona che non ha perso un unico minuto di allenamento. Per me non ci sono malattia, umori, svegliarmi presto o tardi. Anche 2 settimane fa sono l’unico che lavorava perchè erano tutti malati. Solo una volta ho dovuto chiedere un permesso in cui sono stato fuori Roma per 15 ore. Non accetto quindi che la mia professionalità, dignità e cuore per il club sia in discussione. Se c’è un esempio di professionalità, sono io. E non solo con la Roma, con qualunque club.

Come si riparte?

La partita è finita e abbiamo perso. Abbiamo fatto alcune cose bene, altre no. Ne abbiamo parlato, abbiamo analizzato la partita per migliorare i nostri limiti, e si riparte come sempre.

Il Milan sembra in difficoltà, che squadra si aspetta?

E’ una squadra che gioca per il titolo, anche se quest’anno con Juve e Inter non sarà facile. Hanno qualche mancanza in difesa, ma per il resto hanno i giocatori che sappiamo. Loro ora metteranno tutto sul campionato, e conoscono le nostre difficoltà. Ho parlato con i miei giocatori, a loro ho detto che dobbiamo usare le difficoltà come un motivo per fare di più. Io mi risparmio con voi, ma con loro non mi risparmio. Ieri c’è stata una riunione dura, specie per qualcuno.