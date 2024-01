ULTIME DA TRIGORIA – Dybala out nella rifinitura, si va verso l’attacco Belotti-Lukaku. I convocati di Mourinho (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura per la Roma, che domani sera affronterà il Milan a San Siro in una gara che si preannuncia molto tesa e delicata per entrambe le squadre.

Nella seduta di oggi Paulo Dybala non era in campo: l’argentino dunque non dovrebbe essere convocato per la trasferta di Milano, con Mourinho che conta di riaverlo a disposizione per Roma-Verona del 20 gennaio.

In gruppo sia Lorenzo Pellegrini, che però non dovrebbe partire titolare, che Gianluca Mancini: il difensore invece giocherà dal primo minuto con Llorente e Huijsen.

Ultimo allenamento prima della partenza per Milano 🐺#ASRoma pic.twitter.com/b8K7cQhfSl — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2024

Anche in attacco la coperta inizia a essere molto corta: out anche Azmoun, che domani debutterà in Coppa d’Asia con l’Iran, sarà Belotti a fare coppia con Lukaku, mentre El Shaarawy sarà l’unica alternativa lì davanti. In panchina tanti Primavera.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar.

Difensori: Karsdorp, Huijsen, Llorente, Celik, Mancini, Spinazzola, Kristensen, Zalewski.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Paredes, Bove, Pisilli.

Attaccanti: Belotti, Joao Costa, Lukaku, El Shaarawy

Giallorossi.net – A. Fiorini