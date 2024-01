Calciomercato Roma, è fatta per Zefi: sarà il nuovo attaccante della Primavera

NOTIZIE AS ROMA – Fatta per Kevin Zefi: la Roma ha scelto e concluso l’acquisto dell’attaccante per la Primavera che prenderà il posto di Luigi Cherubini, destinato alla Juventus.

Il club giallorosso ha ufficializzato in questi minuti l’arrivo del giovane attaccante irlandese, 18 anni, che giocherà da oggi nella squadra di Federico Guidi.

Zefi è una seconda punta di talento, che nell’Inter ha segnato diversi gol e realizzato svariati assist. L’anno scorso un problema alla spalla lo aveva messo ko, ma quest’anno il giovane centravanti aveva ripreso a giocare e segnare con continuità.

Con l’Inter non era riuscito a trovare l’intesa per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. La Roma è piombata sul calciatore concludendo l’affare, e assicurandosi un attaccante molto interessante in prospettiva.

Giallorossi.net – G. Pinoli