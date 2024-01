Mou cerca la magia a San Siro

AS ROMA NEWS – “Non sono Harry Potter“. Così Josè Mourinho ha voluto difendere ieri il suo lavoro parlando alla stampa alla vigilia di una partita ad altissima tensione contro un Milan che non se la passa bene, ma che nonostante il periodo di crisi ha comunque dieci punti di vantaggio sulla Roma.

Pioli e Mourinho sono sulla stessa barca: nessuno dei due può permettersi di perdere stasera. Per lo Special One il rischio esonero a San Siro non è concreto anche in caso di ko, ma una sconfitta spingerebbe la Roma verso una crisi di difficile gestione. La classifica è orribile: attualmente i giallorossi occupano la nona posizione, scavalcati ieri dal Napoli e avvicinati a un solo punto dal Torino, decimo.

Ecco perchè stasera è di vitale importanza fare punti e uscire da San Siro con un risultato utile: il pari farebbe morale più che classifica e ricaccerebbe indietro le nubi sopra Trigoria, una vittoria farebbe uscire i giallorossi dalla crisi e in qualche modo capovolgerebbe lo scenario nefasto che si tratteggia ultimamente sui quotidiani.

Ma per battere il Milan serve davvero una magia da parte di Mou (che assisterà alla partita dalla tribuna) e della sua Roma disastrata. La squadra non ha di fatto mai vinto uno scontro diretto fuori dall’Olimpico e contro le grandi fa sempre tantissima fatica a portarsi a casa risultati di prestigio. Senza Smalling e Dybala poi i problemi sono doppi: questa sera il tecnico dovrà affidarsi ancora al baby Huijsen, confermato per mancanza di alternative, e al gallo Belotti, chiamato a sostituire l’argentino al fianco di Lukaku.

Insomma, a guardare i numeri e la realtà dei fatti non c’è da essere ottimisti. Ma squadra e allenatore devono dare un segnale forte e chiaro dopo il derby perso. Più che un miracolo, stasera serve un colpo di magia, quel tocco di bacchetta magica che possa trasformare la Roma orribile di mercoledì sera in quella a tratti armoniosa vista prima del derby.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini