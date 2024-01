Kristensen in difesa e Celik su Leao: le mosse di Mourinho per il Milan

NOTIZIE AS ROMA – Qualche dubbio di formazione in casa Roma, un classico quando ci sono così tante assenze (ben nove tra i giallorossi) con Mourinho costretto a inventarsi lo schieramento titolare.

In difesa e sulle fasce i principali dubbi: il ballottaggio chiave è quello tra Kristensen e Huijsen, con il danese che viene dato in formazione come terzo centrale di difesa insieme a Mancini e Llorente. Se così fosse, a destra giocherebbe Celik che dovrebbe raddoppiare sulle sgroppate di Leao.

L’altra soluzione, che però trova poco credito sui quotidiani, è quella di confermare Huijsen e riportare Kristensen sulla fascia. Sulla corsia sinistra scontato il ritorno di Spinazzola, mentre in mezzo al campo è certo l’impiego di Cristante, Paredes e Bove. Pellegrini partirà dalla panchina.

In attacco scontata la presenza di Belotti al fianco di Lukaku: Dybala ha alzato bandiera bianca, mentre Azmoun oggi giocherà con l’Iran in Coppa d’Asia. Resta solo El Shaarawy come ricambio a partita in corso, oltre al giovane Joao Costa, pronto all’esordio in campionato.

