Dybala sta bene ma non parte per Milano. E il Newcastle è pronto a offrigli ponti d’oro

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Paulo Dybala non parte per Milano. Josè Mourinho ha deciso di non convocarlo dopo l’allenamento di rifinitura di ieri, al quale l’argentino non ha partecipato.

Paulo sta bene, non ci sono lesioni muscolari alla coscia, ma solo un sovraccarico che il giocatore ha smaltito senza problemi. Ma la prudenza con Dybala non è mai troppa: l’argentino e lo Special One hanno un accordo verbale che impone al giocatore di fermarsi preventivamente non appena avverte un fastidio. Cosa successa anche nel derby.

Meglio perdere la Joya per una partita o due che per uno o due mesi. Da qui la scelta di non rischiarlo a San Siro, ma di riaverlo a pieno regime per Roma-Verona di sabato prossimo.

Intanto però su Dybala sono cominciate a circolare voci provenienti dall’Inghilterra di un interessamento serio del Newcastle, pronto a pagare la clausola del calciatore fissata a 13 milioni e a offrire al giocatore uno stipendio monstre per spingerlo a lasciare la Roma fin da gennaio.

Fonti: Gazzetta dello Sport / The Sun