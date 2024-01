Ndicka, esordio vincente in Coppa D’Africa: battuta 2 a 0 la Guinea Bissau

NOTIZIE AS ROMA – Esordio vincente per Evan Ndicka in Coppa d’Africa con la maglia della Costa d’Avorio. La squadra del centrale giallorosso ha battuto la Guinea Bissau per 2 a 0.

Il difensore ivoriano ha giocato titolare per tutti i novanta minuti di partita, rimediando anche un cartellino giallo. La Costa d’Avorio sale quindi a tre punti nel suo girone, in testa in attesa della sfida tra Nigeria e Guinea Equatoriale.

Ndicka e la sua nazionale sono tra i favoriti alla vittoria finale della coppa, dunque è probabile che il calciatore della Roma rientri a Trigoria solo a metà febbraio.

Giallorossi.net – T. De Cortis