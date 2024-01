Roma del futuro, Friedkin cambia idea: punta un ds che conosca bene il calcio italiano

AS ROMA NEWS – La ricerca del prossimo direttore sportivo continua senza sosta dentro la Roma, con i Friedkin che sono perfettamente consapevoli di quanto possa essere importante questa scelta.

Al prossimo ds infatti verrà affidato il compito per niente semplice di rifondare la Roma nonostante i rigidi paletti del Fair Play Finanziario che impone al club di ripianare i debiti accumulati in questi anni e gli impedisce di investire soldi sul mercato.

Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), Dan Friedkin ha capito che per il ruolo di direttore sportivo stavolta è meglio puntare su un uomo che conosca già il calcio italiano. Uno come Ricky Massara, al quale però non ci si è mai avvicinati davvero.

Nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di direttori sportivi esotici, da Javier Ribalta a Christopher Vivell, profili che rischiano di avere difficoltà a muoversi nel contesto Roma, specie nella situazione molto difficile che attraversa il club capitolino.

La ricostruzione della squadra passerà poi dalla qualificazione alla prossima Champions League: qualora la Roma non ottenesse questo traguardo, la distanza con le big della Serie A verrebbe pericolosamente aumentata. E il compito del prossimo ds diventerebbe ancora più complicato di quanto non sia già.

Fonte: Gazzetta dello Sport