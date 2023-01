Altra sconfitta per la Roma Primavera: non basta Majchrzak, il Cagliari lo beffa nel finale (2-1)

AS ROMA NEWS – Altra sconfitta per la Roma Primavera, che prosegue una striscia nerissima in questo inizio di 2023.

I giallorossi vengono battuti per 2 a 1 sul campo del Cagliari: sardi in vantaggio con Carboni che, dopo esseri fatto parare un rigore da Baldi, è il più lesto di tutti a ribadire in rete.

Nella ripresa il pareggio della Roma con Majchrzak, a segno di testa dopo un cross di Pagano. Nel recupero arriva l’ennesima beffa, sempre con Carboni.

Terza sconfitta consecutiva per la Primavera giallorossa, raggiunta dal Torino in vetta alla classifica e con Fiorentina e Frosinone molto più vicine.

IL TABELLINO DEL MATCH

CAGLIARI CALCIO (4-3-3) : Lolić; Sulis, Palomba (C), Veroli, Idrissi; Caddeo, Carboni, Delpupo (84′ Conti); Belloni (76′ Pulina), Konate (84′ Deriu), Vinciguerra.

A disp.: Wodzicki (GK), Pintus, Kosiqi, Masala, Vitale, Arba, Mameli, Achour, Coriano, Caprile.

All.: Filippi.

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Oliveras (83′ Falasca); Pisilli (86′ D’Alessio), Faticanti (C) (83′ Vetkal), Pagano; Cassano, Majchrzak, Cherubini.

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Padula, Pellegrini, Misitano, Silva, Ruggiero, Graziani, João Costa, Mannini.

All.: Guidi.

Arbitro: Sig. Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

Assistente 1: Sig. Federico Votta di Moliterno.

Assistente 2: Sig. Vincenzo Pedone di Reggio Calabria.

Marcatori: 45’+3 Carboni (Cagliari Calcio), 59′ Majchrzak (AS Roma), 90’+3 Carboni (Cagliari Calcio).

Ammoniti: 45’+2 Baldi (AS Roma), 45’+2 Faticanti (AS Roma), 61′ Vinciguerra (Cagliari Calcio), 68′ Filippi (Cagliari Calcio), 88′ Vetkal (AS Roma).

Espulsi: nessuno.