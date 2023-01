AS ROMA NEWS – Roma di scena al Picco con un unico obiettivo: vincere. Per farlo la squadra deve mettere da parte le polemiche di questi giorni, l’ammutinamento improvviso di Zaniolo, che ha sorpreso anche lo spogliatoio, e dare il massimo per tornare nella Capitale con i tre punti.

Lo Spezia è un avversario da non sottovalutare, nonostante la pesante assenza last minute del suo giocatore più forte, l’attaccante Nzola, che si aggiunge a quelle di Kiwior (ceduto all’Arsenal), Bastoni e Zoet. I liguri giocano un buon calcio e hanno discrete individualità, ma anla partita non sarà per niente semplice e i giallorossi dovranno far prevalere la superiorità tecnica.

Vincere oggi sarebbe importantissimo per la classifica, soprattutto ora che la Juventus si trova a dover rincorrere: la giornata di campionato presenta scontri diretti (i bianconeri contro l’Atalanta, la Lazio martedì affronterà il Milan) che possono permettere alla Roma di fare un balzo importante.

Al Picco non ci saranno i romanisti, altro elemento che renderà la trasferta ancora più difficile. Ma nella testa di ogni tifoso c’è solo la Roma. Che deve continuare a dare seguito agli ottimi risultati di questo inizio 2023. E dare un segnale di unità e compattezza nonostante gli accadimenti di questi ultimi giorni.

