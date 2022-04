Altro che Juve: l’ex giallorosso Rudiger sceglie il Real Madrid, firma a un passo

ALTRE NOTIZIE – Non sarà bianconero il destino di Antonio Rudiger. Qualche settimana fa la Gazzetta dello Sport dava per fatto l’acquisto del difensore ex Roma da parte della Juventus, ma le cose non sembrano affatto stare così.

Nelle ultime ore infatti il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha parlato di giocatore a un passo dalla firma con il Real Madrid.

Stando alle indiscrezioni in possesso del giornalista ed esperto di mercato, Rudiger si sarebbe detto pronto a ridursi lo stipendio pur di vestire la maglia dei Blancos, cosa che invece non avrebbe fatto per la Juventus.

L’ex giallorosso Rudiger è dunque a un passo dal Real Madrid, una notizia che non è stata presa bene dai tifosi bianconeri che sognavano già il colpaccio per la difesa del prossimo anno.