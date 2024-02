Altro lutto nel giornalismo romano: addio ad Antonio De Bartolo, aveva 74 anni

NOTIZIE AS ROMA – Altro lutto nel mondo del giornalismo romano: è morto oggi Antonio De Bartolo all’età di 74 anni. Era noto ai tifosi romanisti soprattutto per la conduzione del programma “Orazi e Curiazi” in onda su Gold Tv.

Ad annunciarne la scomparsa è il figlio attraverso una diretta della pagina Facebook del programma. Ancora non sono state rese note le informazioni sul giorno ed il luogo delle esequie.

Nel 2022 era stato ricoverato allo Spallanzani, in rianimazione, per le complicanze dovute ad un’infezione da Covid 19. A causarne la morte è stata un’emorragia cerebrale.