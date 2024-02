(LIVE!) ROMA-FEYENOORD, le formazioni ufficiali: De Rossi sceglie Spinazzola e conferma El Shaarawy nel tridente

AS ROMA NEWS – L’Olimpico delle grandi occasioni si prepara a vivere un’altra serata di emozioni forti: la Roma ospita di nuovo il Feyenoord nella gara di ritorno del playoff dell’Europa League.

I giallorossi partono con un lieve vantaggio dopo il risultato di parità del match d’andata, ma dovranno comunque battere gli olandesi per strappare il pass che varrà l’accesso agli ottavi di finale.

Lo stesso discorso vale per il Feyenoord, che però dovrà provare a vincere sul non facile terreno dell’Olimpico, pronto a ruggire per trascinare la Roma verso il prossimo turno.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: in porta confermato Svilar, a sinistra scelto Spinazzola, in attacco spazio al tridente con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale del Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs, Nieuwkoop, Giménez, Paixao.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio di Roma-Feyenoord. Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico, ma non sono previste precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, tra i giallorossi ballottaggio aperto a sinistra.

ROMA-FEYENOORD, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disp.: Rui Patricio, Ndicka, Smalling, Celik, Angelino, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Azmoun, Zalewski.

All.: De Rossi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs, Nieuwkoop, Giménez, Paixao.

A disp.: Zerrouki, Lingr, Ueda, Ivanusec, Lamprou, Lopez, Minteh, Read, Sauer, van Sas, Jahanbakhsh, van den Belt.

All. Arne Slot.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini