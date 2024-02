SVILAR: “Serata incredibile, ho lavorato tutta la vita per questo. Non sento la pressione, potevo parare anche un altro rigore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Feyenoord.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Notte fantastica…

“Incredibile…ho lavorato tutta la vita per questo. Questo stadio è una cosa pazzesca…

La tranquillità è la tua forza?

“Non sento la pressione. Potevo pararne tre, ma non è importante…”

Come hai studiato i rigori?

“Abbiamo studiato i rigori con il preparatore. Sono andato due volte nella direzione giusta…”

Quanto è importante De Rossi per la tua crescita?

“Molto molto importante, questa fiducia si ripercuote sul campo, sono molto tranquillo. Lo ringrazio. E’ un momento indimenticabile per me. Dopodomani penseremo al Torino e speriamo di vincerla”