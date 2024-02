ZALEWSKI: “Ero tranquillo su dove battere il rigore, avevamo studiato il loro portiere. Quando entro in campo devo essere più cattivo e concreto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicola Zalewski parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Feyenoord.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

De Rossi ha tirato un rigore a Berlino. Tu stasera cosa hai pensato?

“I pensieri sono stati un po’. Ero tranquillo su dove batterlo. Ieri abbiamo provato i rigori. Sapevo di dover scegliere un angolo e andare potente. Avevamo studiato il loro portiere, che è uno che spinge molto ma basso. Ho cercato di alzarla un pochino ed è andata bene”.

Sei entrato bene in campo. Tu e Angelino avete dato la scossa:

“Sì. Bene è un parolone. Sono entrato e ho cercato di dare il mio meglio. Qualche scelta l’ho sbagliata. Ho scherzato con un collaboratore a fine partita e gli ho detto che ogni 4 fuorigiochi è un rigore decisivo. Una volta sono scivolato. L’importante è che sia andata bene e non fermarci qui”.

E arrivare dove?

“Il più lontano possibile, come sempre”.

La finale come l’anno scorso?

“Il più lontano possibile”.

Il nuovo ruolo? Come ti stai trovando?

“Quando cambi allenatore non c’è tempo da perdere. Quando ti manda in campo, devi essere subito cattivo e concreto. Questo mi sta mancando ultimamente, ma il mister mi dà fiducia e i miei compagni credono in me, quindi non ho timore”.