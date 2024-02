ROMA-FEYENOORD 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma strappa il pass per gli ottavi di finale di Europa League battendo ancora una volta il Feyenoord, stavolta però solo dopo i calci di rigore.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare gli olandesi nel match di ritorno del playoff di Europa League:

Svilar 8 – Incolpevole sul gol. Attento sulla conclusione ravvicinata ma centrale di Wieffer e Minteh. Ha una sicurezza invidiabile tra i pali, ed è assoluto protagonista nei penalty con due parate decisive.

Karsdorp 5 – Distratto, impreciso sia nel posizionamento che nelle scelte difensive. Poco efficace quando attacca. Dal 67′ Celik 6 – Più volitivo, anche se comunque poco efficace.

Llorente 6 – Prestazione attenta. Dall’84’ Ndicka 7 – Ottimo ingresso in campo di un difensore cresciuto esponenzialmente in questi ultimi mesi. Sicuro nelle chiusure, bravo anche a impostare.

Mancini 7 – Stranamente impiegato come centrale di sinistra, ma il risultato non cambia. Solita prestazione di una solidità mostruosa.

Spinazzola 6,5 – Partita di buon livello, fatta di continue discese e di cross invitanti che non vengono sfruttati a dovere. Attento anche difensivamente. Dal 105′ Angelino 6 – Entra bene, cerca di sfruttare la sua freschezza per affondare.

Cristante 6,5 – Mette il fisico più che il piede. Ma la sua affidabilità è comprovata, anche dagli undici metri.

Paredes 6,5 – Sa sempre cosa fare e non perde lucidità per oltre 120 minuti di gioco. Perfetto dal dischetto.

Pellegrini 7,5 – Primo tempo da leader indiscusso. Realizza un gol splendido, poi trascina la squadra da vero capitano. Nella ripresa esce per un problemino fisico. Dal 71′ Aouar 6,5 – Deve avere più continuità all’interno del match perchè ha la qualità per fare la differenza. Freddo dagli undici metri.

Dybala 6 – Qualche bel pezzo di alta scuola, ma poca efficacia negli ultimi metri di campo. Maluccio nel primo tempo, cresce nella ripresa. Dal 102′ Baldanzi 6 – Cerca di dare più vivacità all’attacco ma non riesce a trovare la giocata giusta per dare la svolta al match.

Lukaku 5 – Da un giocatore come lui ci si aspetta di più oltre le sportellate con la difesa avversaria. Per vedere l’unico guizzo bisogna attendere il 120esimo, ma Wellenreuther è super. La serata nera prosegue anche durante la lotteria dei rigori. Fortunatamente il suo errore è ininfluente.

El Shaarawy 6 – Si capisce subito che è in serata di grazia. Pimpante, offre il pallone a Pellegrini per il gol del pari romanista. Nella ripresa però la benzina finisce. Dal 91′ Zalewski 5,5 – Entra male in campo: sempre in fuorigioco, sbaglia le poche palle giocabili. Ha però il grande merito di segnare il rigore decisivo che regala la qualificazione alla Roma.

DANIELE DE ROSSI 6,5 – Supera la prima partita da dentro o fuori con merito, anche se con qualche affanno. I risultati sono dalla sua parte, e la squadra è con lui. Avanti così.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini